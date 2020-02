Nuovo brand di telefonia, Wind e Tre scelgono il nome e la data per il lancio

E' stato fissato per la prima metà di marzo il lancio del brand unico di telefonia, nato dall'unione di Wind e Tre. Il nome più accreditato per il nuovo brand dovrebbe essere WTre, anche se c'è chi parla di W3. La società che sta prendendo forma ha in programma un ulteriore consolidamento della propria quota di mercato e un lavoro capillare per migliorare ulteriormente la qualità del segnale. Fra gli eventi previsti per presentare l'intesa fra i due gestori di telefonia figura anche l'appuntamento del 6 marzo, quando secondo indiscrezioni accreditate dovrebbero essere svelate anche le strategie anche la super rete 5G.