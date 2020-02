Rottamazione ter, scade il 28 febbraio 2020 il termine per pagare la prima rata dell'anno. Chi ha aderito alla cosiddetta "pace fiscale" e ha accettato il piano di definizione agevolata entro il 30 aprile 2019, deve segnarsi sul calendario tutte le scadenze per non perdere i benefici ottenuti. Oltre al 28 febbraio, infatti, le date degli altri pagamenti sono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre. Ecco come pagare: si può versare l'importo dovuto online sul sito dell'Agenzia delle entrate; utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli della stessa Agenzia delle Entrate o richiedere in banca il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato alla "Comunicazione delle somme dovute". Infine si può pagare anche utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare la compensazione.



