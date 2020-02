Resta fermo a 250 il numero dei lavoratori previsto dal piano per la Jp Industries presentato dal titolare dell'azienda, Giovanni Porcarelli. E resta fermo anche il numero degli esuberi, poco meno di 350 dipendenti. Questo quanto confermato dall’incontro di Fabriano fra proprietà e organizzazioni sindacali. Sembrano essere andate a vuoto, dunque, le richieste dei sindacati di rivedere al rialzo il numero dei lavoratori che andrebbero a far parte della new co. Fermo restando che si aspetta ancora il pronunciamento del tribunale di Ancona.