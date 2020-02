Arriva anche in Italia la "Lotteria degli scontrini", un sistema contro l'evasione fiscale che spopola in diversi Paesi europei. La misura è prevista dal decreto fiscale e entrerà in vigore dal 1 luglio 2020. Ecco come funziona. Ci saranno estrazioni trimestrali e una a fine anno. Ogni euro speso da diritto a dieci ticket elettronici, la spesa minima per poter partecipare è di 1 euro. Basterà accumulare scontrini prodotti dall'acquisto di beni o servizi, con un "bonus" del 20% se si paga con pagamenti elettronici - bancomat o carte di credito - anzichè in contanti. L'estrazione trimestrale prevede premi 10 mila euro al terzo classificato, 30 mila euro al secondo 50 mila euro al primo classificato. Il super premio annuale sarà invece di 1 milione. I commercianti, invece, potranno beneficiare di una percentuale del premio vinto dal loro cliente.



