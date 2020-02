Bonus facciate, ecco tutti gli interventi per i quali si può beneficiare di una detrazione pari al 90 per cento. L'agenzia delle entrate ha definito le istruzioni per chiedere il bonus e beneficiare dello sconto fiscale. Sono compresi gli edifici residenziali o non abitativi inseriti nelle zone urbanistiche A o B.

Sono compresi i balconi (per ripulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino); cornicioni (per tutto ciò che concerne il decoro urbano e solo su facciate esterne); facciate (pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna); grondaie (solo su facciate esterne); impianti (solo sulla parte opaca della facciata). Altre misure, nel dettaglio, sono previste pure per lastrici solari, muri di cinta, ornamenti e fregi, parapetti e pluviali, di carattere più tecnico. Le finestre generalmente non sono incluse ma su questo è sempre in vigore la detrazione del 50 per cento per il miglioramento termico.



