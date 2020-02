Reddito di cittadinanza, definita la data di pagamento del mese di febbraio 2020 da parte dell'Inps. L'accredito ai beneficiari avverrà il 27 febbraio, almeno per tutti coloro che hanno presentato la domanda prima del 31 gennaio 2020. questa era anche la data in cui scadeva il termine per presentare la dichiarazione ISEE aggiornata per chi già percepiva il sussidio nel 2019. Per chi non la avesse inviata, avrà il pagamento sospeso fino alla regolarizzazione della propria posizione. Per tutti coloro che hanno presentato la domanda a febbraio, il pagamento avverrà dal 15 febbraio: in quella data le disposizioni di ricarica della card del reddito vengono inviate a Poste Italiane, che ne curerà la distribuzione.