Ticket sanità, arriva lo sconto sulle prestazioni mediche. Le agevolazioni riguardano i cittadini con problemi economici. Per pagare meno visite ed esami diagnostici bisogna essere in possesso di requisiti specifici. Anzitutto un reddito inferiore alla soglia minima prevista dall'attuale normativa. L'esenzione è prevista anche per bambini sotto i 6 anni e per gli over 65. Inoltre si può applicare in caso di disoccupazione e di pensione sociale e minima.Le prestazioni soggette a ticket sono quelle previste nei Livelli di assistenza (Lea) quindi visiste specialiste ed esami diagnostici, prestazioni eseguite al pronto soccorso, cure termali. Tutti i chiarimenti sul sito del Ministero della Salute.Dal primo settembre 2020, invece, scatta l'abolizione del superticket nelle regioni che lo hanno introdotto (Lombardia, Lazio, Molise, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Liguria, Campania e Puglia).