Bonus bebè, non conta più il reddito. Assegno esteso a tutte le famiglie, ecco come funziona

Il bonus bebè verrà esteso a tutte le famiglie, non conterà più il reddito. E' la nuova misura prevista dalla Legge di bilancio che conferma anche un aumento del 20% dell'importo a partire dal secondo figlio in poi. L'assegno di natalità Inps 2020 diventa un provvedimento universale, esteso a tutte le famiglie e prevede anche nuovi importi. Il bonus da 160 euro per i redditi fino a 7.000 euro, bonus da 120 euro per i redditi tra 7.000 e 40.000 euro, bonus da 80 euro per famiglie con reddito superiore a 40.000 euro. Spetterà ai nuovi nati da gennaio 2020. La durata del bonus bebè resta di un anno. Si tratta di un aiuto che lo Stato eroga per incentivare le nascite.