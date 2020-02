Bollette telefoniche a 28 giorni, via ai rimborsi con Vodafone WindTre Fastweb e Tim. Come richiederlo

Pronti i moduli per richiedere i rimborsi per le bollette telefoniche a 28 giorni emesse da Tim, Vodafone, Fastweb e Wind 3. Ad averne diritto sono solo gli intestatari di contratti di linea fissa (comprendenti eventualmente anche una linea mobile o anche solo linea dati per internet) per i quali c'è stato il passaggio alla fatturazione da mensile a 28 giorni tra il 23 giugno 2017 e inizio aprile 2018. Si parla di somma comprese tra i 15 e i 60 euro: se si è rimasti nella stessa compagnia che aveva praticato la tariffazione a 28 giorni, al rimborso dovrebbe provvedere direttamente la società stessa, come ha ribadito nei giorni scorsi anche il Consiglio di Stato. Fino a oggi, però, hanno ricevuto con certezza il rimborso coloro che hanno fatto richiesta formale. Ogni compagnia ha modalità simili, a cominciare dalla compilazione dell'apposito modulo, ma il dettaglio viene spiegato sui siti delle compagnie stesse o ai call center; in alternativa ci si può rivolgere a una delle associazioni dei consumatori. Ancora da definire, invece, le modalità di rimborso per chi nel frattempo ha cambiato compagnia.