La nuova Rc auto familiare entro in vigore il 16 febbraio 2020: la nuova modalità consentirà di stipulare nuove assicurazioni di auto, moto e scooter beneficiando della classe di merito più bassa di uno dei componenti dello stesso nucleo familiare. Comportando, in tal modo, un risparmio stimato di circa 1000 euro annui a famiglia. Ma in pochi hanno ancora capito come funziona. Potrà ottenerla chiunque acquisterà un veicolo, di qualsiasi categoria, dal 16 febbraio in poi. La misura, infatti, era stata posticipata dal decreto Milleproroghe. L'altra condizione per poter usufruire dell'Rc auto familiare è quella di non aver causato un sinistro con colpa nei precedenti cinque anni.



