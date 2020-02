Bonus libri 2020, come avere la carta a sostegno della cultura che vale 100 euro

Arriva il bonus libri da 100 euro per sostenere la cultura e le librerie. Si tratta di una carta elettronica con cui si possono acquistare libri, anche in versione digitale, muniti di codice ISBN. E' l'ultima novità per il 2020, introdotta dalla nuova legge di bilancio, voluta per promuovere la lettura. Potranno usufruire del bonus coloro che hanno un Isee molto basso, il cui limite sarà ufficializzato con la pubblicazione del testo del decreto. Come ottenere i soldi? La carta da 100 euro, quindi, sarà una agevolazione per le famiglie svantaggiate che non vogliono e non devono rinunciare all'amore per la cultura. Il bonus libri sarà utilizzabile a un anno dal suo rilascio.