Campione di basket Nba sceglie maison dell'Umbria: "Brunello Cucinelli mio brand preferito"

Arriva da un campione della National Basketball Association, la guardia tiratrice J.J. Redick dei New Orleans Pelicans, un inatteso endorsment per Brunello Cucinelli. Il 36enne cestista, mettendo in fila le sue 10 cose essenziali in un video pubblicato sul sito www.gq.com (guarda il video) , pone al primo posto il blazer dellla maison di Solomeo, in Umbria. "Prima di tutto, la giacca Brunello Cucinelli. L'ho scoperta cinque o sei anni fa quando vivevo a Los Angeles. La indosso quasi sempre quando sono in viaggio, ma anche se devo andare a cena in un ristorante tre stelle Michelin. Brunello Cucinelli è senza dubbio il mio marchio preferito".