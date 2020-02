Bonus da 50 euro per chi deve cambiare televisore o decoder. Per ottenere lo sconto bisogna essere residenti in Italia, avere una dichiarazione Isee pari o inferiore a 20 mila euro, acquistare una televisione o decoder con nuova tecnologia. Lo sconto, infatti, è sull’acquisto di una tv capace di captare il nuovo digitale terrestre o di un decoder con tecnologia tv DdT2. Dal primo luglio 2022 gli attuali televisori, se non dotati di nuova tecnologia, non riusciranno più a ricevere i canali televisivi perché si passa al nuovo digitale terrestre che assicura una migliore copertura e una migliore qualità di immagine e suono. Per ogni nucleo familiare è possibile ottenere un solo bonus. Come fare. Lo sconto va richiesto direttamente al venditore presentando l’apposito modello al venditore.