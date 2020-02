Pensioni, Uil denuncia: "Milioni di italiani hanno perso una mensilità"

"I pensionati hanno perso una mensilità per colpa del blocco dell'indicizzazione". è quanto sostiene la Uil e la questione riguarda, ovviamente, milioni di persone. Il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, presenta i risultati di uno studio effettuato dal sindacato e spiega cosa è accaduto: ogni anno gli assegni previdenziali dovrebbero essere rivalutati sulla base della variazione annua dell'indice dei prezzi sul paniere Foi (famiglie di operai e impiegati). Questo però non è più accaduto dal 2011 perché, al contrario, i governi che negli ultimi anni si sono succeduti hanno previsto un sistema meno vantaggioso per i pensionati riducendo il tasso di indicizzazione per gli assegni che invece sono superiori soltanto a un determinato importo. In nove anni una pensione di 1.500 euro lordi mensili nel 2011, ha accumulato una perdita complessiva di 74.03 al mese, 962.39 centesimi annui.