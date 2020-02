Riscatto della laurea, le nuove regole adesso sono estese a tutti. Da quest'anno non ci sono più limiti di età per chiedere il riscatto con lo sconto. E' quanto evidenziato dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nello spiegare le nuove regole contenute nella circolare del 22 gennaio per chi vuole convertire il periodo trascorso all'università in anni validi per andare in pensione e ridurre così il tempo di attesa. Ogni anno di riscatto costa 5.260 euro, l'intera somma versata può essere deducibile a fini fiscali. Per poter usufruire dell'iter agevolato è necessario che il lavoratore sia iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps e non è accessibile a chi risulta iscritto unicamente a una cassa professionale. Inoltre la gestione in cui viene richiesto il riscatto dovrà risultare esistente già nel periodo del corso legale degli studi. Ultima cosa, il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione, come nel caso dello studente lavoratore.