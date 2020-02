Ufficiale, aumentano gli stipendi di 16 milioni di italiani. Chi troverà più soldi in busta paga e quando

Aumentano gli stipendi. Ora sono ufficiali le misure economiche introdotte dal governo con il decreto legge sul taglio del cuneo fiscale. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella giornata di mercoledì 5 febbraio e farà aumentare lo stipendio a sedici milioni di italiani a partire dal primo luglio 2020. Per i redditi fino a 28mila euro è previsto un bonus da 600 euro per i restanti sei mesi dell'anno, bonus che aumenterà a 1200 complessivi nel 2021. Chi ha redditi maggiori, fino a 40mila euro, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2020 viene introdotta una detrazione fiscale equivalente e decrescente che arriva ad un valore di circa 80 euro per i redditi di 35mila e poi via via diminuisce fino ad azzerarsi per chi ha redditi di 40mila euro e oltre. Chi sono i lavoratori interessati dalla misura? Non soltanto i dipendenti del settore privato, ma anche quelli del Pubblico, ovviamente sempre con redditi inferiori ai 40mila euro. In pratica dal primo luglio il cosiddetto bonus Renzi aumenterà da 80 a 100 euro per tutti coloro che denunciano fino a 26.600 euro lordi l'anno. Chi ha un reddito da 26.600 a 28.000, prima escluso dalla misura, godrà dell'aumento di stipendio di 100 euro al mese. Aumento che sarà proporzionalmente inferiore per chi ha redditi da 28mila a 40mila euro.

Guarda anche Assicurazione auto, arriva il bonus famiglia