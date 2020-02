Benzina e diesel: prezzi in calo. E' anche effetto del coronavirus

Prezzi in diminuzione per benzina e diesel, è uno degli effetti del coronavirus: con la domanda di petrolio prevista in calo a Pechino, diminuisce anche il prezzo del greggio. Sulla rete italiana di Eni e Q8 hanno già ridotto la benzina e il diesel di un centesimo, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso in discesa. I listini carburanti sono consultabili e verificabili anche all'Osservaprezzi carburanti del Mise. Secondo quanto riporta Il Sole 24 ore, per i primi giorni della prossima settimana, Figisc e Anisca Confcommercio segnalano addirittura possibilità di ulteriori ribassi nell'ordine degli 0.5-0.7 centesimi al litro.