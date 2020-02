Novità in arrivo per le bollette di energia, acqua e telefoni nel 2020. In attesa dell'approvazione del decreto Milleproroghe, infatti, è previsto un rinvio del passaggio al mercato libero per l'energia. Inizialmente, infatti, era previsto per il 1 luglio 2020, ma il decreto dovrebbe farlo slittare al 1 gennaio 2022. Non solo: Lo sconto sulla bolletta idrica, - dopo quello sulla Tari, la tassa sui rifiuti - si rafforza e si estende anche ai percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. E riguardo ai telefoni, invece, il Consiglio di stato ha confermato la tariffazione mensile, anzichè quella a 28 giorni, e quindi le compagnie dovranno mettersi in regola e rimborsare i clienti.



