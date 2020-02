Pensioni, più soldi a fine mese per i beneficiari: nel 2019, infatti, secondo quanto reso noto dall'Inps, l'assegno medio è stato di 1.126 euro, rispetto ai 1.078 euro del 2018. Lo scorso anno, inoltre, l'Inps ha liquidato 535.573 nuove pensioni, in lieve calo dello 0,29% rispetto alle 537.160 liquidate nel 2018. Dal 2018 al 2019, si registra una diminuzione del 15% del numero di pensioni di vecchiaia e un aumento del 29% di quelle anticipate. Il dato emerge dall'analisi dell’osservatorio del periodico monitoraggio dei flussi di pensionamento: in particolare, il peso delle pensioni anticipate su quelle di vecchiaia aumenta nell'anno 2019 di 56 punti percentuali rispetto al 2018.



