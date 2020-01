Nei mesi scorsi analisti ed esperti avevano teorizzato un periodo difficile per Apple. Nemmeno l'uscita dei nuovi iPhone sembrava averli spinti all'ottimismo. Qualcuno di loro aveva previsto addirittura un drastico calo dei fatturati per l'azienda di Cupertino, prevedendo importanti perdite di mercato. Apple, invece, ha smentito tutti ancora una volta con i fatti. Nel trimestre, infatti, le entrate sono state di 91,82 miliardi di dollari e la metà del flusso di affari è dovuta proprio agli smartphone che hanno saputo conquistare il mercato. Per la prima volta, però, le entrate sono di oltre dieci miliardi anche per quanto riguarda i soli accessori, a partire dagli auricolari wireless.