Sono stati pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni per il 730, la Certificazione unica, l'Iva e il 770 per l'anno 2020. Tante le novità per ognuno dei moduli: tra queste, l'estensione dell'utilizzo del modello all'erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l'introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l'indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l'inserimento, nel modello Iva/2020, della casella "Esonero dal visto di conformità" nel riquadro per la firma.



