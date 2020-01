La stagione dei saldi invernali 2020 inizia con una bella notizia per chi vuole fare acquisti e pagare con facilità e sicurezza. Nei negozi di tutta Italia, infatti, negli ultimi cinque anni i Pos per i pagamenti con bancomat, carte di credito e carte prepagate sono cresciuti del 72%. I consumatori troveranno così alle casse oltre 3 milioni di terminali per i pagamenti elettronici. È quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Bankitalia in vista della sfida all'ultimo sconto con gli italiani pronti a sfoderare oltre 98 milioni di tessere fra bancomat, carte di credito e prepagate multiuso.