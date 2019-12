Lavoro, nel 2020 concorsi per 12mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Ecco in quali settori

E' in arrivo un 2020 ricco di assunzioni nella pubblica amministrazione. Come spiegato anche nel portale quifinanza.it, infatti, sono previsti concorsi nella Polizia di Stato, in quella penitenziaria, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di Finanza e anche nel corpo dei Vigili del Fuoco. Stando ai piani del governo, complessivamente i posti di lavoro messi a concorso saranno 12mila. Diecimila unità sono destinate ai settori della pubblica amministrazione, le restanti duemila verranno invece reclutate con procedure straordinarie, rese possibili dalle cessazioni relative all'anno 2018. Di seguito il dettaglio dei posti. Polizia di Stato: 3.314; Arma dei carabinieri: 5.538; Vigili del Fuoco: 938; Polizia penitenziaria: 1.440; Guardia di finanza: 1.900. Per i poliziotti e i pompieri c'è un'altra buona notizia: sono in arrivo gli arretrati.

