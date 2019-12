Mentre le proiezioni della legge di bilancio promettono stipendi più alti per i dipendenti pubblici, arrivano gli straordinari arretrati per i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. La commissione Finanze della Camera, infatti, ha stanziato i soldi necessari: 180 milioni di euro. Una decisione che si aggiunge allo sblocco delle assunzioni. A rivendicare il risultato è il Movimento 5 Stelle attraverso la parlamentare Anna Macina: "Grazie al nostro impegno, sostiene, chi lavora per garantire la sicurezza dei cittadini verrà finalmente retribuito per gli straordinari arretrati. I 180 milioni stanziati, infatti, sono subito disponibili". La parlamentare sottolinea che pompieri e forze dell'ordine "...svolgono servizi essenziali e spesso rischiano la propria incolumità per la comunità: non devono più essere lasciati indietro".