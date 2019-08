Umbria mobilità porta i soci in tribunale

Umbria mobilità dichiara guerra ai soci. Prima dell’avvio dell’Agenzia dei trasporti, è un fiorire di contenziosi legali. Dopo quello finito con l’incasso di 3,6 milioni di euro dalla Regione dell’Umbria, Um porta in tribunale il Comune di Spoleto. Dopo una lunga serie di infruttuosi tentativi di accordi bonari, la partecipata pubblica del trasporto pubblico locale ha citato in giudizio anche il socio spoletino per 4.365.850,77 euro: gli contesta il mancato rimborso del mutuo in carico a Um relativamente al parcheggio Posterna.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di lunedì 5 agosto