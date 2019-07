Raffica di accertamenti sulla Tari

Una task force in azione, a Perugia, per stanare i furbetti della Tari. Gesenu e Comune hanno creato un pool di lavoro che ha come obiettivo principale quello di garantire la massima equità fiscale ai cittadini, vale a dire: pagare tutti, per pagare meno. Già tremila i solleciti inviati nel 2019 per un totale di 4.388.408 euro. Nei prossimi mesi l’attività dell’ufficio prevede una ulteriore accelerata con accertamenti a raffica per omessa o infedele dichiarazione passando al setaccio la posizione di migliaia di cittadini. Accertamenti specifici riguarderanno l’anno 2017.