De Benedetti rappresenta l'Italia anormale. Mentre Calenda difende Meloni

Francesco Storace 03 aprile 2023 a

a

a

Ormai Carlo De Benedetti ha fondato un giornale piccolo piccolo come Il Domani per rappresentare l’Italia anormale, quella che considera politicamente corretto insultare l’avversario di destra. Quanto è successo nel fine settimana scorso non smette di indignare. E anche Carlo Calenda, uno che certo non ci va leggero, difende Giorgia Meloni dagli attacchi dell’imprenditore rifugiato in Svizzera.

Il Ponte sullo Stretto mette le ali: ecco che cosa vuole realizzare Salvini

“Demente” e “fenomeno da baraccone”. Così’ De Benedetti sulla Meloni alla festa del Domani a Modena. Con la Schlein e Bonaccini, presenti all’evento, che non si dissociano. E si offendono loro se parli di servilismo e politica dell’odio. Bonaccini si è messo a strillare che lui era altrove, eppure sarebbe bastato un comunicato. Ma poi si sarebbero irritati i compagni e lo stesso Carlo De Benedetti… Invece Calenda è stato chiaro: “Chiamare in questo modo il Presidente del Consiglio dimostra maleducazione e mancanza di senso delle istituzioni. È dovere dell’opposizione dirlo con nettezza”. Non solo, ha aggiunto il leader di Azione: “L'insulto proviene da una persona di più di ottant'anni, che dovrebbe conoscere come va il mondo: mi sorprende". Figurarsi.

Su Cospito il buonismo non ha senso: l'ultima parola è della Cassazione

L’opposizione che insiste con la demonizzazione è la stessa che prende legnate su legnate in ogni turno elettorale, come ha dimostrato anche il risultato in Friuli Venezia Giulia. Sono decisamente fuori dal mondo. Persino la nuora dell’imprenditore, Paola Ferrari, si è detta “disgustata” delle parole contro la Meloni. Invece nel Pd gli hanno fatto la ola. Perché ormai sono ancora sconvolti, cinque mesi dopo, da una rovinosa sconfitta elettorale. La fine del potere esercitato senza voti comporta la perdita dei nervi e ha come conseguenza la pretesa di dettare legge sul nemico. Spostano il Pd a sinistra con la Schlein, e le batoste sono ancora più pesanti. In effetti dovrebbero – pd e sostenitori di lusso – imparare a riflettere su comportamenti e senso delle parole. Il popolo pare non volerli seguire più.

L'Italia torna a lavorare con appalti più rapidi per i suoi cantieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.