Il Ponte sullo Stretto mette le ali: ecco che cosa vuole realizzare Salvini 

Il sigillo della Gazzetta ufficiale mette le ali al ponte sullo Stretto di Messina: un’opera che, al completamento, avrà davvero accesso di diritto nella storia. Perché sarà un’infrastruttura da record nel mondo e connotata positivamente in senso ambientale. Il Ponte permetterà una drastica riduzione dell’inquinamento da Co2. Ma non solo. Ad essere significativo sarà anche l’aspetto economico: il costo per la realizzazione del Ponte e di tutte le opere ferroviarie e stradali di accesso su entrambe le sponde è oggi stimato in 10 miliardi.

I tecnici di Matteo Salvini, il ministro che crede più di tutti nella forza dell’infrastruttura, hanno già “dipinto” quale sarà il portato dell’opera, davvero imponente. L’opera è costituita da 6 corsie stradali, 3 per ciascun senso di marcia (2 + 1 emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell’infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno. Il progetto prevede inoltre l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per dare vita ad un servizio di trasporto pubblico locale tra le due città di Messina e Reggio Calabria. Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di “terza generazione” stabile fino a velocità del vento di 270 km/h.

Si tratta di un progetto che non sarà esagerato definire storico tra i grandi ponti del mondo e porterà vantaggi enormi a chi ne usufruirà: con il completamento dell’alta velocità in Calabria e Sicilia e la messa in esercizio del Ponte, si stima un dimezzamento dei tempi di percorrenza da Roma a Palermo oggi pari a 12 ore, di cui un’ora e mezza per il solo traghettamento dei vagoni. Un risparmio significativo per i cittadini, le imprese, la logistica. Ne vale davvero la pena. A vantaggio dell’intero sistema Paese, della sua economia e delle sue competenze professionali. Saranno in molti a guardare ammirati, da tutto il mondo, il Ponte sullo Stretto di Messina.

