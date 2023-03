Su Cospito il buonismo non ha senso: l'ultima parola è della Cassazione

Francesco Storace 31 marzo 2023 a

Il pietismo sul caso Cospito non ha alcun senso e l’anarchico detenuto al 41bis deve restare in carcere a quelle condizioni perché è ancora pericoloso. Chi avesse ancora dubbi, può leggere le motivazioni della magistratura, a partire dalla Corte di Cassazione. Non c’è ricorso che tenga.

Perché Cospito resta il faro delle lotte della galassia anarchica: “punto di riferimento” lo indicano le toghe della suprema Corte.

Ovviamente i suoi legali stanno facendo di tutto per farlo uscire dalla condizione in cui si è cacciato con le sue azioni terroristiche; ma per i giudici non c’è verso che Cospito possa veder ridimensionate le accuse nei suoi confronti. Parlano i comportamenti.

Cospito, per la Cassazione, "non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione", "anzi ha continuato con i suoi scritti fino ad epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata" e, con la nascita Fai-Fri, valorizzando la dimensione internazionale dell'organizzazione.

E qui i magistrati sono andati ancora più in profondità:

Cospito ha esaltato un "anarchismo" diverso da quello 'classico', connotato da azioni che mettono in pericolo la vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo". Esiste il "pericolo di collegamenti" di Cospito con il Fai-Fri, sulla base di elementi "non contestabili". Il ruolo "verticistico" di Cospito, è "accertato con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di un'associazione che propugna espressamente il metodo di lotta armata e che ha, tra i propri specifici fini, l'ideazione, la predisposizione e la diffusione di materiale di propaganda ideologica insurrezionalista lottarmatista".

Del resto, anche gli atteggiamenti dei suoi compagni di lotta – all’esterno del mondo carcerario – parlano chiaramente di una minaccia che è presente nella società e davvero non ci si può permettere un comportamento lassista da parte dello Stato.

I cittadini hanno diritto a vivere serenamente e le pretese del mondo anarchico non hanno alcunché di tollerabile.

