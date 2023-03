Scuola libera, ma non per la europarlamentare della Lega

Francesco Storace 28 marzo 2023 a

La famosa preside di Firenze è tanto brava, al punto che adesso sono in corso svariati tentativi di imitazione. Nelle scuole può entrare solo la sinistra; ma la destra no. L’ennesima riprova viene da Opera, in provincia di Milano, dove c’è un carcere famoso e da ora in avanti anche un celebre istituto agrario, il Calvino, dove ai ragazzi si predica la discriminazione.

Ma c’è anche chi non ci sta e lo dice ad alta voce. E per fortuna. La vicenda riguarda l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, invitata nell’istituto a parlare dell’istituzione in cui è stata eletta.

Dopo un iniziale ok a quell'intervento proposto dagli studenti, si è fatto sentire il niet della dirigenza scolastica. Una decina di compagni professori aveva scritto per protestare contro il diritto di parola…

E gli studenti hanno protestato con tanto di striscioni contro una decisione palesemente antidemocratica.

Che cosa è accaduto per il ripensamento della preside nessuno lo ha capito, a meno che non si voglia credere che tutto sia dipeso dal no dei professori rossi.

Giustamente, la Tovaglieri ha da parte sua espresso tutta la delusione per l'episodio, anche con un video sui social. "Credo da sempre nel libero confronto delle idee e mi rammarico che esso sia stato sacrificato in modo preventivo a spese degli studenti di un istituto superiore della Lombardia, una delle regioni più avanzate d'Europa proprio per la sua peculiare capacità di accogliere e valorizzare le differenze, dando spazio al contributo di tutti. Con la loro protesta, gli studenti del Calvino di Opera hanno comunque scritto una bellissima pagina di democrazia, esponendosi con forza e con coraggio contro la censura e per la libertà di espressione nelle scuole", ha detto l'europarlamentare.

Fatto sta che l'incontro si sarebbe potuto svolgere, esattamente come era accaduto in passato con un onorevole di sinistra. Ma loro possono…

