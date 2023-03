Ora tutti si muovano per non lasciate solo Giletti

Francesco Storace 27 marzo 2023 a

Siamo noi a temere per Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l’Arena, il popolare programma di La7, ha raccontato in diretta tv le minacce ricevute via lettera.

Uno sfogo vero e proprio ma senza cedere alla paura. Non ha fatto riferimenti specifici, Giletti, ma è da tempo che chi lo segue sa quanta passione ci metta nella lotta alla mafia. E quindi probabilmente si tratta di un avvertimento serio. E tutti dovrebbero manifestare solidarietà e pretendere che si faccia di tutto per acciuffare chi lo minaccia.

Evidentemente le sue inchieste attorno ai complici di Matteo Messina Denaro fanno male. Anche perché pare che solo lui se ne occupi. È calato un silenzio davvero grave.

Ecco che cosa ha detto:

“Ho ricevuto una lettera di minacce molto pesante questa settimana, io non ho paura. Lo dico a chi mi sta guardando, che me l’ha mandata. Io non ho paura, anche se si fanno dei nomi in questa lettera. Quindi è gente che sa che cosa faccio, non è una lettera così.

Io vado avanti, che sia chiaro, come vanno avanti i mei”.

La trasmissione ha approfondito il caso di Laura Bonafede, l’insegnante di Campobello di Mazara (Trapani) indagata per i suoi rapporti con Messina Denaro.

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia martedì ha convalidato il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti della Bonafede. Il provvedimento è stato poi esteso fino alla definizione del procedimento penale che riguarda la donna. Ne ha dato notizia una nota del ministero dell’istruzione che informa sull’incontro avuto tra il ministro Giuseppe Valditara e l’assessore all’istruzione della Regione Siciliana Mimmo Turano proprio sul caso dell’insegnante della scuola Capuana-Pardo di Castelvetrano. “Contestualmente è stato attivato un procedimento disciplinare volto ad accertare ogni ulteriore elemento per valutare la condotta della docente”, si legge nella nota.

E ora si muovano tutti.

