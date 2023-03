Protestano per la pdl Lega contro le borseggiatrici incinte. Mica protestano contro chi ruba…

Francesco Storace 26 marzo 2023 a

A volte è difficile capire che cosa agita l’anima inquieta dei parlamentari delle sinistre. Scattano tutti insieme per protestare, senza mai capire perfettamente di che cosa stanno parlando.

È successo in settimana e vale la pena rifletterci, al di fuori di sparate estremiste probabilmente (e auspicabilmente) non volute.

La discussione è stata sulla necessità di frenare quantomeno le borseggiatrici che derubano tutto quel che c’è da arraffare approfittando del loro stato di gravidanza.

La Lega ha calato sul tavolo un emendamento a una proposta della sinistra per evitare che non paghino mai i loro reati proprio per lo stato in cui si trovano. E non è la questione della patria potestà (per carità) che certo non può arrivare all’estremo opposto per cui sottraggo il bimbo alla madre perché colpevole. Ma che c’entra…

La questione è l’altra, non varcare mai la cella perché aspetti un pargolo. E qui manca proprio la norma.

Solo per aver tentato di colmare un’evidente lacuna legislativa – anche perché pare difficile rendere tollerabile la rapina o il furto con la motivazione della dolce attesa – è successo il finimondo.

Ed è proprio qui che occorrerebbe comprendere che cosa psicoaccade in certe teste. È stato un crescendo, perché qualche giorno prima si era ipotizzato, sempre dalle parti del Pd – a Roma come a Milano – si denunciare non chi ruba, ma chi segnala il rischio di furto, ad esempio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico.

E allora bisogna chiarire una volta per tutte qual è l’obiettivo: si vuole una società ordinata o anarchica nelle fondamenta? Diventa davvero inammissibile proclamare leciti comportamenti che sono criminali e che spesso danneggiano gente che ha difficoltà di suo, giacché i mezzi pubblici non si conciliano con la Ferrari. E quindi la sinistra spieghi se è diventata tollerantissima, in modo che ci si possa regolare senza doverci più meravigliare di certe strambate.

