Presidente Conte, un po' di riposo non fa male. Troppe gaffe

Questa storia del “delitto Andreotti” è stata un po’ sottovalutata, ridotta quasi a un errore comune. Ma Giuseppe Conte non è la prima volta che incorre in gaffe grossolane, sembra quasi in preda ad ansia da prestazione dopo l’avvento di Elly Schlein alla guida del Pd.

Conte è nervoso, i sondaggi tornano a garantire al Pd il primato nell'opposizione

Aver confuso, nel discorso alla Camera, il divo Giulio con Matteotti, è davvero inascoltabile. A parte i lazzi sui social – ben meritati, anche perché Andreotti è morto nel suo letto – c’è una tendenza a distrarsi che appare preoccupante in molti leader politici italiani. E Conte non fa eccezione. Le immagini parlano. Conte leggeva il suo discorso: anche quel passaggio sull’assassinio di Matteotti lo aveva scritto? Magari una fotina della pagina aiuterebbe a evitare dubbi su quello che appare un passaggio di enorme ignoranza storica. Se invece – come speriamo – il riferimento ad Andreotti gli è venuto a braccio c’è da chiedersi a che cosa pensi il leader dei Cinque stelle quando pronuncia discorsi in Parlamento.

La Cgil sempre più relitto ideologico. Stavolta è il turno di Salvini (che non si spaventa)

In quel luogo, anni addietro, ne commise un’altra di identico tenore. Voleva fare l’antimafioso e si scordò il nome di Piersanti Mattarella, definendolo un congiunto del presidente della Repubblica. Una figura pessima, subito sfruttata dall’allora capogruppo del Pd Graziano Delrio. Più recente, e questa volta non in Parlamento, lo svarione sul “salario minimo dei giornalisti”, che “arrivano a percepire appena trecento euro l’ora”. Magari presidente, magari. La sensazione prevalente è che un po’ tutta l’opposizione – mentre fa a gomitate per attaccare la maggioranza di governo – sia entrata un po’ nel pallone. I sassi di Bonelli raccolti dall’Adige hanno stupito molti. La guerra sordida e non troppo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. La Schlein che deve mettere la mordacchia ai troppi aspiranti capigruppo del Pd. Riprendetevi. Ogni giorno dai media leggiamo racconti su baruffe più o meno vere nel centrodestra. Ma le gaffe dell’opposizione sono tutte riscontrabili in diretta.

Festeggiano la Schlein, ma rischiano di schiantarsi

