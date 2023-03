Renzi prende di petto i grillini: le loro leggi simbolo hanno favorito i truffatori

Francesco Storace 22 marzo 2023 a

Stavolta Matteo Renzi non le manda a dire e spara con buona mira sui pentastellati: è bastato un tweet a farli uscire pazzi.

Gli è stato sufficiente l’ultimo fatto di cronaca, accaduto ad Avellino, dove sono stati sequestrati crediti d’imposta per un miliardo e settecentomila euro a causa di una truffa sui bonus edilizi: “Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali a spese dello Stato. I grillini si riempivano la bocca della parola onestà ma nessuno come loro ha favorito i disonesti, i ladri, i truffatori. E la verità finalmente emerge”. Non male la botta.

I seguaci di Conte l’hanno presa davvero male e lo si capisce soprattutto sui social, dove il tweet di Renzi ha avuto una marea di visualizzazione e commenti avvelenati. Molti dei quali, però, di consenso alla sua tesi, non tutti accettano che lo Stato si impegni con i soldi nostri come è accaduto senza ricevere alcuna garanzia di serietà.

Il che porta allo scoperto, assieme ai loro nervi, le modalità di governo dei Cinque stelle, le cui politiche sono servite per assecondare istinti malandrini in molti casi. Del resto, che cosa puoi aspettarti da chi si vantava di aver abolito la povertà dal balcone di Palazzo Chigi?

In realtà, la permanenza pentastellata al governo è servita come il classico gettare le perle ai porci. Pur di raccattare consensi, si sono dilapidati patrimoni dello Stato. E per quanto riguarda la lotta alla povertà, il reddito di cittadinanza è servito solo ad allontanare la ricerca del lavoro da parte di chi ne aveva bisogno. È stato esaltato il “valore” del divano.

Renzi scoperchia – di nuovo – la pentola delle politiche clientelari di governo. Stupisce che a farsene portatore sia stato un partito “rivoluzionario”.

