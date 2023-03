Ennesima spaccatura a sinistra sul sostegno militare a Kiev

Francesco Storace 20 marzo 2023 a

Arriva lo scontro tra Pd e Cinquestelle: sull’Ucraina posizioni ancora distanti, a conferma che il “campo largo” resta un’utopia.

In Parlamento si discute sulla guerra che dilania Kiev e l’intera nazione da oltre un anno, con l’Italia pronta a fare la propria parte sul fronte occidentale grazie alla compattezza della maggioranza parlamentare. A sinistra, invece, c’è una coalizione Arlecchino divisa in tre, anche sul conflitto tra Putin e Zelensky.

PD, M5s e Terzo polo presenteranno infatti documenti distinti sull’Ucraina nel dibattito dopo le comunicazioni della Meloni. Al povero Pd non riesce il tentativo di votare assieme con i grillini, attestati ora sul fronte del no all’appoggio militare a Kiev.

Il centrodestra presenterà una risoluzione unitaria dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula, mentre le opposizioni canteranno tre diverse canzoni sul punto essenziale, che riguarda proprio il sostegno militare all’Ucraina. I pentastellati proprio non ci stanno a differenza del partito della Schlein – pare… - e di Azione e Italia Viva.

Una situazione in cui il centrodestra ha gioco facile nel denunciare la spaccatura dei suoi avversari. Ed è un gioco pericoloso, quello delle minoranze, che certo non aiuta l’Italia nelle sue relazioni internazionali. Se dipendesse dalle opposizioni saremmo giudicati come spesso accaduto inaffidabili.

A quanto si è appreso nei corridoi di Palazzo, i Dem tenteranno uno sforzo comune, quello di inserire un impegno del governo Meloni, per cercare di arpionare Conte e i suoi gruppi parlamentari: ci dovrebbe essere una richiesta di votazioni per parti separate per sostenere una generica richiesta all’Europa di promuovere iniziative per la pace. Acqua fresca.

Al fondo, rimarrà l’inconciliabilità di posizioni sul versante internazionale che potrebbero nuocere all’Italia, se governassero gli attuali membri dell’opposizione. E mai come in questo caso è stato proprio il popolo italiano a sventare il rischio, ribaltando col voto di settembre l’assetto di governo e maggioranza.

