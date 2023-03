Tanti rosiconi a sinistra per la Meloni al congresso della Cgil

Francesco Storace 18 marzo 2023 a

Sentenzia Chiara Gribaudo del Pd, deputata del nuovo corso Schlein, sulla presenza di Giorgia Meloni al congresso della Cgil: “Dopo essersi infastidita per Bella Ciao, ribadisce il no al Salario Minimo e sostiene che la Riforma Fiscale, che aiuterà furbetti ed evasori, sia l'unico modo per sostenere gli stipendi. Governo duro coi deboli e sdraiato coi forti. Non ci siamo”. Categoria rosiconi, potremmo dire.

Al Pd serve lo psichiatra, non “la segretaria”. Vietato denunciare chi borseggia

Perché quel “fastidio” per Bella ciao lo ha visto solo chi ha il paraocchi. Nello sguardo della premier c’era semmai commiserazione per quella ventina di sguaiati che ne criticavano la presenza. Democratici... Quei pochi secondi di attesa prima di iniziare a parlare hanno materializzato la crisi di una sinistra costretta a rincorrere vecchi slogan e canzoni per dire no all’avversario. Senza pensare che erano 27 anni che un presidente del consiglio non si affacciava al congresso del sindacato. Agli altri premier non potevano cantare Bella ciao, perché non si facevano proprio vedere. Più che infastidita, la Meloni cercava di non ridere di fronte a tanto ridicolo. Una lezione di stile semmai, che probabilmente Gribaudo e le sue sorelle rosse non riescono proprio a comprendere.

La Cgil sempre più relitto ideologico. Stavolta è il turno di Salvini (che non si spaventa)

Sono fermi (e ferme) al tempo delle ideologie. E non sanno che cosa voglia dire la presenza del premier alle loro assise. Disabituati ad ascoltare chi è diverso da loro. Certo è che se questo è il nuovo Pd, rischia di durare quanto un gatto in tangenziale. Perché ora ci sono i sondaggi che sorridono rispetto ai Cinque stelle, ma le distanze siderali tra centrodestra e centrosinistra non si accorciano.

Anche perché gli italiani – nonostante gli attacchi al governo – continuano a capire, a differenza del Pd, che questo paese per troppi anni lo ha governato proprio la sinistra. E che è abbastanza paradossale che rimproverino al centrodestra quello che non sono stati capaci di fare quando erano loro a palazzo Chigi. Un altro tweet, onorevole Gribaudo.

Popcorn per il Pd di Elly Schlein: le correnti non smobilitano

