Bomba anarchica contro il Pd, ma nascondono la “matrice”…

Il Pd deve aver tanta paura degli anarchici, anche se va a trovare Alfredo Cospito al 41 bis. Curioso, no?

Eppure al Nazareno dovrebbero starci un po’ più attenti. Perché non si può, nel nome della democrazia, rivendicare il diritto-dovere di andare nelle carceri a incontrare i detenuti più pericolosi e poi dimenticarsi di citare la “matrice” degli attentati subiti. Qualche dubbio viene.

E così, nell’aula di Montecitorio, è andata in scena una protesta senza colpevoli. Nei giorni scorsi una sede del Pd è stata presa di mira, pare con una bomba carta e qualche scritta.

Il deputato del Pd romano Andrea Casu ha elevato la classica vibrante protesta in aula, ma scordandosi di pronunciare la parola anarchici. Sulle mura del circolo Pd di via Catanzaro la matrice c’era scritta, a favore proprio di Cospito e contro il 41 bis.

Ebbene. Casu ha citato il 41 bis ma non l’anarchico che sta in galera. Perché? Paura?

Poteva sembrare un attentato al solito “neofascista” o persino paramafioso, visto il riferimento all’ordinamento penitenziario e al particolare regime di detenzione speciale.

Ma quella finestra finita in frantumi non era evidentemente degna del richiamo alla bomba anarchica, non sia mai ci dovessero riprovare.

Bene Casu quando esclama che “chi usa violenza contro i presidi democratici nel territorio attacca tutta la democrazia”, male quando si scorda di indicare con nome e cognome chi è stato, da quale galassia proviene.

Saranno “sedicenti” anarchici come un tempo erano le brigate rosse? Non bisogna mai essere ambigui contro chi scende in campo nel segno del terrore. E piuttosto occorre avere sia chiarezza che coraggio nel denunciare le responsabilità dei seminatori di odio nella società.

Nel nome di Alfredo Cospito ne stanno combinando di tutti i colori. E chissà se quei deputati del Pd lo andrebbero di nuovo a trovare in carcere. E per dirgli cosa, poi…

