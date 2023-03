Gli antifà di Firenze ce l'hanno pure col Pd: che succederà sabato?

Francesco Storace 02 marzo 2023 a

Auguri per una manifestazione bellicista. Altro è difficile dire per il raduno che sabato vedrà a Firenze il raduno sindacale con l’adesione di Pd, Cinque stelle e centri sociali vari. Un’adunata nel nome dell’antifascismo e di tutto quelli che ci sarà da contestare al governo.

Le cose della politica vanno anche così e quindi così andrà a Firenze. Con qualche preoccupazione per l’ordine pubblico proprio per i vertici della sinistra. Perché nel corteo sfileranno – “uno spezzone”, dicono – anche i centri sociali fiorentini, incluso quel Cpa che recentemente ha invitato a presentare un libro persino il brigatista rosso non pentito Pasquale Abatangelo: chissà se il sindaco Nardella dirà qualcosa sabato, visto che tutto è accaduto in uno stabile comunale occupato dagli estremisti di sinistra.

Ma non solo questo. In un volantino che appare sulla pagina fb del Cpa si esprime anche dissenso verso le politiche del Pd assieme a una serie di deliranti (e consuete) affermazioni.

Un tempo il Pci aveva robusti servizi d’ordine per evitare contatti con i gruppi dell’autonomia. Ora che c’è la Schlein – che vuole incontrare Conte in piazza… - e il Nazareno vira un po’ più verso sinistra, ci sarà più armonia o più concorrenza? E soprattutto chi ha relazioni con le Br di un tempo – magari sognando di rinverdirne le gesta – può essere interlocutore di soggetti politici con smanie di governo?

Dalla manifestazione di Firenze auspichiamo chiarezza, che non è mai troppa soprattutto quando si dà spazio a vocazioni estremiste nel nome della lotta al fascismo che vedono sono loro.

Il pretesto della rissa davanti ad una scuola della città, la speculazione di una preside sui fatti, sono facce di una stessa medaglia. A sinistra si è aperta una lotta per l’egemonia basate sulle parole d’ordine più forti. Speriamo bene. Si isolino i soggetti più violenti.

