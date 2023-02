A La Russa non piace fingere. E' un merito, non una colpa

Francesco Storace 22 febbraio 2023 a

Ignazio La Russa non vuole recitare una parte. Fingere non gli appartiene. Ed è un merito, non una colpa. Così come sa quali sono i suoi doveri istituzionali quando presiede l’aula di Palazzo Madama.

Si è scatenata però una bufera per le dichiarazioni che ha reso a Francesca Fagnani nell’intervista su Raidue. Un conto sono le sintesi di agenzia, utili solo alla polemica della sinistra contro la seconda carica dello Stato, altra cosa è aver visto la trasmissione. Alla curiosità di una brava giornalista si è aggiunta la sagacia di La Russa, senza alcuna pretesa di offendere le persone.

È stata un’intervista di alto e intenso valore umano. È emersa – per chi davvero non conoscesse La Russa – una personalità profonda, altro che omofobia. Come il passaggio su un figlio gay. La Russa ha detto che umanamente gli sarebbe potuto dispiacere ma lo amerebbe a prescindere. E che cosa c’è di male in una frase del genere?

Ma l’intero botta e risposta tra la Fagnani e La Russa si è snodato lungo il filo della verità. Il presidente del Senato non si è sottratto alle domande di una trasmissione che si chiama “Belve” e che punta a tirare fuori spunti di interesse sugli intervistati.

Fare il presidente del Senato non significa nascondere le proprie opinioni personali. È persino passata sotto silenzio – nei commenti interessati di certa sinistra capace di strumentalizzare tutto – la notizia legata al famoso busto del Duce in casa La Russa. Ora ce l’ha la sorella, che lo ha rivendicato come lascito del padre alla famiglia. A tutta la famiglia La Russa e non al solo Ignazio…

Ma si parla solo di quello che può creare mostri inesistenti. Specialista nel settore è Repubblica, ma certo il presidente del Senato non si farà intimidire e continuerà a rivendicare il diritto alle proprie opinioni, a partire di quanto parla del suo privato. E ci mancherebbe altro!

