Anche Schlein vuole l'auto cinese. E chi se ne frega degli operai italiani che perderanno lavoro

Francesco Storace 16 febbraio 2023 a

a

a

I suoi compagni la voteranno pure, ma non lo dicano agli operai dell’automobile, ai lavoratori di un settore che rischia di essere seppellito dalla Cina.

Elly Schlein, in perfetta coerenza con la sinistra italiana ed europea non ci ha pensato un minuto ad abbracciare una battaglia antinazionale: “Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035? Sono assolutamente favorevole. La polemica è frutto del provincialismo come quello di Salvini”.

Punto e a capo. Quella che chiama polemica metterà sul lastrico decine di migliaia di lavoratori in Italia e anche in Europa e lei lo chiama provincialismo. Beata la vita senza problemi.

Ovvio che Matteo Salvini la incalzi: “Le auto elettriche agli italiani le pagherà di tasca sua?”, le manda a dire il capo della Lega.

Calenda la prende male e dice che se ha perso la colpa è degli elettori

Magari un aiutino a chi lavora in fabbrica per acquistare un’auto che vale circa due anni di stipendio glielo darà proprio la Schlein. Sennò, che razza di compagna è?

La realtà spiega più di tante cose l’astensione, soprattutto a sinistra. L’Europa ci impone auto elettriche cinesi, efficientamento energetico delle case per un valore di 100 miliardi di euro solo in Italia, e persino come lavorare i prodotti della nostra terra, e la sinistra sta sempre posizionata lì, contro l’interesse nazionale.

La Schlein non si discosta dalla linea ma la rivendica più di altri.

Ora aprire seriamente il capitolo del rinnovamento alla Rai

Ma la cosa buffa è che vorrebbero imputare queste belle trovate al governo Meloni. Come se il cammino procedurale delle norme europee possa essere avviato e concluso in pochi mesi.

Non una parola sull’”europeista” Draghi e le politiche che sostenevano con grandissimo ardore.

Comunque, anche la Schlein dovrebbe sapere che il prossimo anno si rinnoverà il Parlamento europeo e magari si riuscirà a far slittare la mannaia rappresentata dalla data su quello che è il mercato dell’automobile. Fino ad allora occorrerà limitare i danni al massimo. Poi sarà obbligatorio lo spostamento a destra dell’asse continentale.

Bonaccini, come Zingaretti, si è stufato dei dirigenti Pd. Il “vecchio” è la Schlein?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.