Calenda la prende male e dice che se ha perso la colpa è degli elettori

Francesco Storace 14 febbraio 2023 a

a

a

Carlo Calenda l’ha presa proprio male. La botta subita alle elezioni regionali dal Terzo polo, nel Lazio come in Lombardia, lo ha mandato in confusione.

Arrivare a dire, come ha fatto col Corriere della Sera, che “gli elettori non sempre hanno ragione” è davvero un non senso politico.

Semmai sono i partiti a non far capire nulla a chi dovrebbe votare la loro offerta politica. E l’errore di Calenda, assiso su un trono offertogli da Matteo Renzi, è stato quello di far credere che si possono fare alleanze in un modo in un territorio e all’opposto in un altro.

Ora aprire seriamente il capitolo del rinnovamento alla Rai

Sembra aver dimenticato la lezione che aveva preteso di infliggere alle politiche ad Enrico Letta, quando rifiutò il doppio patto col Pd e con l’estrema sinistra. Di questo passo rischia di apparire sempre meno credibile.

In Lombardia ha rispolverato Letizia Moratti, fresca fresca di fuga dal centrodestra. L’ha candidata in alternativa al Pd che si era raggruppato con i Cinque stelle e ha rimediato una sonora lezione.

Nel Lazio ha preteso di decidere tutto lui. Calenda ha pescato il candidato in casa Pd e quando il povero D’Amato ha tentato di acchiappare voti ai Cinque stelle lo ha richiamato subito all’ordine.

Bonaccini, come Zingaretti, si è stufato dei dirigenti Pd. Il “vecchio” è la Schlein?

Risultato, nella regione che era di Zingaretti, l’alfiere della sinistra ha beccato una scoppola niente male, a venti punti dal neogovernatore Francesco Rocca. E anche se si fossero alleati pure con i Cinque stelle quel 54 per cento riscosso dal centrodestra sarebbe stato sufficiente per la vittoria.

Adesso Calenda non vuole più alleanze, dice che ci vuole il partito centrista, ma è semplicemente l’ennesima mossa politichese in vista delle europee, dove ci si misurerà con la legge elettorale proporzionale.

Ma è un gioco che si scopre facile e l’illusione di potersi trasformare nell’ombelico della politica italiana fa presto a passare.

Macron non digerisce l'Italia. Ma la premier lo ha messo a posto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.