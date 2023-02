Ora aprire seriamente il capitolo del rinnovamento alla Rai

Francesco Storace 13 febbraio 2023 a

Ma come fa il centrodestra a non aprire definitivamente e in maniera seria il dossier Rai? Ora tutti parlano di Sanremo, dove ha fatto capolino qualche buona canzone in una kermesse dell’irresponsabilità a metà tra festa dell’Unità e Boccaccio. Ma non è quello il problema del servizio pubblico radiotelevisivo; in quel caso stupisce solo che la dirigenza si sia dichiarata all’oscuro di tutto ciò che accadeva. Bugia.

Ma la questione vera sta nel manico. Pare evidente che l’amministratore Carlo Fuortes stia giocando esclusivamente una partita personale. Ogni tanto un favore a Tizio o Caio per salvarsi il lato destro delle natiche e tirare a campare.

Ma non va affatto bene così. Perché la Rai è in mano alla sinistra in tutta la programmazione, salvo qualche sprazzo ogni tanto.

Eppure di autori, dirigenti, giornalisti ce ne sono bravi anche a destra. Ma il bisogno di egemonia rossa pare non trovare mai fine.

Lo stesso partito di maggioranza, Fdi, non era rappresentato nel consiglio di amministrazione né in minoranza né ora che è forza di governo. Lega e Forza Italia ogni tanto – ma con molta fatica – vedono qualche personalità di riferimento accedere al piccolo schermo salvo poi dover sparire.

Ci vuole il cambiamento. Vero e immediato.

Sono mesi e mesi che in Rai va in onda la rappresentazione esattamente opposta a quella che vive il Paese reale, quell’Italia che il 25 settembre ha detto basta alla sinistra.

Ad ogni cambio di governo – soprattutto quelli di Palazzo – a viale Mazzini è arrivato lo tsunami della politica. E non si capisce perché tutto dovrebbe rimanere uguale, fra televisione e radio, dopo l’enorme spinta popolare di settembre. Varrebbe a dire che il popolo non conta nulla. E il centrodestra non può proprio permetterselo.

Aria nuova, dunque, esattamente come pretesero i precedenti governo che pure erano privi di rappresentanza popolare. Altrimenti che ci sta a fare il canone?

