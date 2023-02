Bonaccini, come Zingaretti, si è stufato dei dirigenti Pd. Il “vecchio” è la Schlein?

Francesco Storace 11 febbraio 2023 a

Certo, Stefano Bonaccini non poteva sapere dell’arresto del compagno Cozzolino. Ma fa lo stesso un qualche effetto sentire ripetere da quello che dovrebbe diventare il prossimo segretario del Pd che praticamente si vergogna del gruppo dirigente del suo partito, non lo vuole più tra i piedi.

Sicuramente non pensava a Cozzolino quando parlava a Messina davanti agli ignari militanti del partito; ma come si fa a non pensare al ragionamento simile che fece Nicola Zingaretti quando si dimise da segretario del Nazareno?

L’ex governatore del Lazio sparò a zero contro le correnti, le nomine e tutto quello che gli capitò per la testa. E ora, dopo Enrico Letta, sta per arrivare al vertice del Pd uno che ha lo stesso vocabolario di Zingaretti. Che però sta con la Schlein e non con Bonaccini.

E nemmeno Letta è riuscito a tenere a bada le correnti nel partito

Vacci a capire. Resta il fatto che il leader che per i pronostici sta per essere incoronato dice di voler fare piazza pulita dei suoi. La frenesia da rinnovamento ha contagiato anche lui: “La classe dirigente che ha governato il Pd non mi sostiene ed è giusto che sia così. Io sono davvero per il cambiamento e lo dico anche ai dirigenti siciliani: sia che sia abbiano ruoli di vertice, sia che si partecipi da semplici iscritti, bisogna ritrovare il valore della militanza”.

Il che è un po’ curioso. Stai a vedere che i “vecchi” sostengono la “nuova” Schlein. Insomma, il partito dei gattopardi, ciascuno accusa l’altro e tutti insieme probabilmente non cambieranno nulla.

Dal congresso del Pd potrebbe partire l’ennesima assicurazione sulla vita del governo di centrodestra. Il massimo che Bonaccini offre è “il partito del lavoro” che vuole raccogliere le firme sul salario minimo.

Un po’ modesta come ambizione, anche perché non suffragata da battaglie politiche serie sul tema dell’occupazione.

Sono rimasti fermi ai salotti delle Ztl e da lì non si schiodano.

