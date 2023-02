Macron non digerisce l'Italia. Ma la premier lo ha messo a posto

Francesco Storace 10 febbraio 2023 a

Passerà, il brutto sgarbo – l’ennesimo – della Francia al nostro Paese. E a pensarla bene, quella cena di Parigi tra i leader di Francia e Germania con Zelensky resterà sul gozzo a ben 25 paesi europei, più o meno.

Perché nonostante quel che va cantando la sinistra, sono stati proprio Macron e Scholtz a comportarsi in maniera indecente col resto della Ue.

Il fatto che Giorgia Meloni sia stata praticamente l’unica a far notare l’inopportunità di una scelta in un momento come quello che stiamo vivendo nel pieno del conflitto russo-ucraino, dovrebbe essere applaudito anziché canzonato.

Ma la sinistra italiana non ce la fa. E deve cogliere ogni occasione utile per denigrare il nostro Paese per il semplice dettaglio che non governano loro.

Eppure la questione è di solare evidenza. La premier italiana non avrà certo bisogno del permesso franco-tedesco per decidere, ad esempio, sul proprio viaggio a Kiev entro il 24 febbraio, primo anniversario dell’inizio delle ostilità da parte di Mosca. Ed è il suo governo, informando il Parlamento e varando un decreto ad hoc, a mantenere il regime di aiuti all’Ucraina, non certo Macron e Scholtz possono stabilirlo per noi.

Molto più semplicemente non bastano a questa nuova Italia - e lo hanno rimarcato anche i vicepremier Salvini e Tajani – le foto di rito nel contesto europeo.

Il comportamento irridente, soprattutto quello francese, non poteva passare sotto silenzio. E se diplomazia vorrebbe che si ingoiasse tutto a denti stretti, la ragion politica, che è alla base di un’Italia che vuole far rispettare la propria centralità, ha necessità di essere ribadita.

Non è con la cena sgrammaticata di Parigi che si rompe il patto europeo né si attenua lo sforzo italiano per evitare ulteriori danni dalla guerra voluta da Mosca. Ma certo chiunque pensasse di fare a meno di Roma da oggi dovrà pensarci un po’ di più.

