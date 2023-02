10 febbraio, Giorno del Ricordo, gara a negare il Martirio italiano

Francesco Storace 08 febbraio 2023 a

Va bene santa madre Costituzione. Giusto applaudire Sergio Mattarella. Ovvio censurare Blanco. Ma in questo Paese qualcuno farà un pensiero – da Sanremo in giù – a quello che ricorre il 10 febbraio, ovvero il Giorno del Ricordo? O ci faranno ignorare il martirio di tantissimi italiani massacrati nelle Foibe di Tito? A proposito, c’è ancora speranza di revocare l’onorificenza di cui gode in Italia il macellaio slavo?

Anche questa è storia. Per decenni storia negata. Ci vollero battaglie lunghissime e poi una legge, la legge Menia, per consacrare il sacrificio tricolore, lo sterminio di italiani assassinati proprio perché italiani. E c’è chi si ostina a inseguire fantasmi. Per troppo tempo quegli italiani furono ignorati. E alcuni vorrebbero ignorarli ancora oggi. Non tutti i comuni commemorano quella data ed è davvero grave, perché significa disconoscere un pezzo importante di storia patria.

Fu vera e propria pulizia etnica, bastava l’identità italiana per essere gettati nelle foibe da una follia che si impossessò dell’uomo al confine della Nazione. A chi a sinistra non ne vuole sapere – triste esempio ne è l’Anpi – basterebbe far conoscere la tragedia di Norma Cossetto, giovane istriana violentata e poi assassinata dalla gendarmeria titina. Eppure non dovrebbe rappresentare un atto di coraggio inchinarsi a quella memoria, semmai un dovere per rispettare chi veniva ammazzato solo perché viveva da quelle parti e parlava la nostra stessa lingua. Invece, c’è ancora chi vandalizza le targhe dedicate proprio ai martiri delle Foibe, oltraggio a chi non c’è più attraverso lo sfregio a iniziative in memoria. È un Paese triste quello che non sa ricordare con dignità tutti i Caduti e non solo alcuni. Spaventa l’ondata di revisionismo che si eleva all’avvicinarsi – ogni anno - del Giorno del Ricordo. Si pretende di mettere sul banco degli imputati l’Italia di allora e non chi massacrò un popolo. E neppure chi ne fu complice nell’indifferenza.

