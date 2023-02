Tutti contro tutti e Salvini richiama alla realtà che riguarda gli italiani

Francesco Storace 03 febbraio 2023 a

Il clima politico si è davvero incendiato. Dall’arresto di Matteo Messina Denaro al caso Cospito ormai siamo al tutti contro tutti e ci sarebbe bisogno di aprire invece i dossier ancora fermi. Di qui l’appello che Matteo Salvini ha lanciato da Paolo Del Debbio alla politica per recuperare concretezza.

Per il vicepremier le priorità "sono sempre gli stipendi, il lavoro, la salute e la sicurezza. Stiamo lavorando come matti - ha continuato - per sbloccare cantieri, sistemare strade, autostrade, porti, aeroporti e ferrovie. La Corte dei Conti ha appena dato il via ad altri due miliardi di cantieri sulle strade italiane". Per Salvini questo "vuol dire viaggiare più sicuri per gli automobilisti e tanto lavoro per gli operai". "Poi - ha proseguito - la notizia che da febbraio le bollette del gas scendono del 34% e sempre a febbraio finalmente le pensioni minime e gli stipendi aumenteranno". "Non sono miracoli - ha aggiunto -, però rimettere al centro gli stipendi, le bollette della luce e del gas e la sicurezza nelle stazioni e sui treni degli italiani è qualcosa per cui ho lavorato e sono contento di quello che si è riusciti a ottenere".

Ma Salvini vuole tentare di fare di più. "Vedere che ogni fine settimana c'è una strage di giovani, morti o feriti, sulle strade italiane è inaccettabile. Quasi 3 mila morti nel 2021 sulle strade italiane". "Sto mettendo mano - ha continuato - al codice della strada dal punto di vista dell'educazione stradale, portandola nelle scuole perché ragazze e ragazzi devono capire che quando prendono in mano un motorino, una moto o una macchina possono rischiare tanto per sé e per gli altri. E poi - ha aggiunto - sul fronte della sanzione perché se ammazzi qualcuno guidando drogato o ubriaco per me non devi vedere più la patente". Salvini ha fatto riferimento anche ai monopattini: "Anche se vai sul monopattino - ha affermato - devi rispettare le regole. Anche su questo metteremo mano al codice della strada". Se gli italiani sono al centro delle attenzioni della politica, l’Italia non potrà che guadagnarne.

