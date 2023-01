Le riforme si avvicinano: presidenzialismo o premierato, sarà il popolo a decidere chi governa

Francesco Storace 28 gennaio 2023 a

a

a

La rivoluzione è possibile: quella delle persone che finalmente potranno decidere chi governa realmente il nostro Paese. Elisabetta Casellati, ministro per le riforme, ha concluso la sua istruttoria nel confronto con i partiti. E dovrà valutare con la presidente Meloni e anche con i vicepremier Salvini e Tajani su quale rotta indirizzare il percorso riformatore.

Presidenzialismo o premierato che sia, prepariamoci a vedere finalmente il popolo protagonista. Nel primo caso, il più auspicabile e contenuto nel programma di governo che ha vinto il 25 settembre, i cittadini eleggeranno direttamente il Capo dello Stato con funzioni di governo. Nel secondo, l’eletto sarà il premier. E su questo pare che sia più agevole la convergenza di parti dell’opposizione – ad esempio il Terzo polo – sulla formula del sindaco d’Italia.

Conte gioca sporco nella lotta alla mafia e Donzelli (Fdi) lo rimette a posto

In un modo o nell’altro, quello che conterà davvero sarà il consenso popolare, saranno i singoli cittadini a decidere con milioni di voti, un nome, una coalizione, un programma.

È un’emozione già poterlo raccontare, perché vuol dire che il 25 settembre ha determinato un cambiamento reale per il nostro popolo.

A questo si aggiunge il percorso dell’autonomia differenziata, che sta sia in Costituzione – all’articolo 116 – che nello stesso programma del centrodestra. Si punta come mai era successo nel passato ad affermare il valore della parola data agli elettori chiedendone il voto nel seggio.

Incidente: bocciati gli emendamenti per reintrodurre i decreti Salvini

Certo, non tutto sarà facile, perché una sinistra astiosa farà di tutto per mettere le barricate sul percorso dell’esecutivo. Ma questi dovrà avvertire l’obbligo morale di andare avanti, per non deludere i tanti italiani che al centrodestra hanno dato fiducia. È ovvio che la cosa migliore è approvare riforme più condivise possibile – ed è questo l’intendimento che ha mosso la Casellati, ma non possono esistere veti che suonerebbero come sabotaggio.

Chi ha perso le elezioni partecipi al processo riformatore; ma senza la pretesa di decidere. Perché quello spetta a chi ha vinto.

Sulla giustizia Salvini difende Renzi: è un tema che ormai appartiene a tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.