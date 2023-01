Qualcuno dovrà scusarsi col generale Mario Mori e gli uomini del Ros

Francesco Storace 17 gennaio 2023 a

a

a

Ora dovete bussare alla porta del generale Mario Mori e di tutti gli ufficiali e uomini del Ros dei Carabinieri a cui volevate attribuire reati orrendi. Impossibile non pensare – nelle ore in cui finisce la latitanza di Matteo Messina Denaro – alle mortificazioni subite da quei servitori dello Stato che via via assicurarono alle patrie galere i boss più spietati di Cosa Nostra.

Abbiamo letto pagine e pagine sulla cosiddetta trattativa Stato mafia, che serviva solo a gettare fango su chi le cosche le aveva contrastate e battute per davvero.

Aver consegnato allo Stato autentici criminali come Totò Riina e Bernardo Provenzano sembrava qualcosa che non si sarebbe mai dovuto fare. Un reato più che una medaglia. La lordura dell’accusa di favoreggiamento…

Ora siamo all'insulto a La Russa. Come il Pd continua a sbagliare tutto

Ci si dovrebbe scusare con Mori per ciò che ha dovuto patire dopo decenni di servizio allo Stato.

Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha spiegato, che "Mori, Subranni e De Donno, i vertici dei Ros che arrestarono Riina nel 1993, sono stati a processo per 25 anni, poi sono stati assolti e ancora oggi attendo quanti gli devono chiedere doverosamente scusa". "Questi servitori ed eroi dell'Antimafia – ha concluso il deputato di Forza Italia - sono coloro che hanno creato la struttura che ha arrestato Messina Denaro".

E stavolta non si indignano per l'incredibile processo a Salvini…

Ecco perché c’è sempre bisogno di buona memoria. Ogni arresto eccellente è figlio di ciò che le strutture investigative hanno pazientemente seminato negli anni, della capacità di intuizione circa i segreti dei boss di Cosa Nostra, del saper setacciare il territorio passo dopo passo.

Quei carabinieri hanno fronteggiato e battuto, con la cattura, l’ultimo stragista rimasto latitante. Il loro lavoro è stato certosino, secondo un metodo inaugurato proprio da Mori e da chi è arrivato dopo di lui.

Sapere che questo Paese ha osato processare uomini di quel livello fa davvero venire i brividi lungo la schiena. Ora le scuse, però.

Pd sulle nuvole e senza bussola, discute di regole interne…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.