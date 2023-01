Ora siamo all'insulto a La Russa. Come il Pd continua a sbagliare tutto

Francesco Storace 16 gennaio 2023 a

Dalle parti del Pd hanno davvero perso la bussola. Non contenti della sonora sconfitta elettorale dovuta anche – e non solo – alla demonizzazione del nemico, ora continuano a prendersela con Ignazio La Russa. Senza alcun ritegno.

È stato il senatore del Pd Walter Verini a lanciare l’ennesimo, insensato attacco alla seconda carica dello Stato, in una maniera davvero scomposta. Grazie all’ospitalità di Repubblica, ovviamente. E dimenticando illustri precedenti.

Sotto accusa è l’esercizio della presidenza di Palazzo Madama, che al Pd pare non andare giù proprio perché l’ha assunta La Russa (con un voto che ha visto la convergenza anche di esponenti della minoranza di sinistra).

E stavolta non si indignano per l'incredibile processo a Salvini…

Ebbene, Verini lo definisce “presidente a mezzo servizio”. Una modalità insultante, attraverso una irrituale lettera aperta. "Lei sta facendo di tutto - scrive Verini - per esercitare questa altissima funzione in maniera opposta a quello che dovrebbe essere. Una volta rivendica possesso ed esibizione privata di busti di Mussolini. (E già, oltretutto, l'esibizione non è più privata). E non manca di celebrare anniversari del Msi di Almirante". "Suoi predecessori, sia in Senato che alla Camera - spiega il senatore Pd - non cancellarono le proprie appartenenze, i propri percorsi politici. Ma non facevano i Presidenti a mezzo servizio: metà presidenti, metà dirigenti di partito”.

Pd sulle nuvole e senza bussola, discute di regole interne…

Ma lo scandalo, semmai, è proprio nelle parole di Verini, che ha scarsa memoria dei predecessori di La Russa ai vertici delle Camere. Visto che gli dà fastidio persino il ricordo di Almirante, vada a scartabellare, il senatore del Pd, che cosa fecero e scrissero i vari Fanfani, Spadolini, Fico o Bertinotti e Fini che erano e rimasero leader dei loro rispettivi partiti durante l’incarico presidenziale. Per non dire di Luciano Violante, che da Presidente della Camera partecipò alla Festa Tricolore di An e Schifani andava a quelle del suo partito. Che male c’era?

Solo sciacallaggio.

