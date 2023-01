E stavolta non si indignano per l'incredibile processo a Salvini…

14 gennaio 2023 a

Stavolta di indignazione se ne registra poco. Ed è davvero grave. Perché quanto emerge dal processo di Palermo a Matteo Salvini è qualcosa che non si può sentire. Passi per Giuseppe Conte, che preferisce la parte del pusillanime a quella di un’atteggiamento dignitoso anche se ormai considera Salvini un nemico, ma che il leader della Lega debba ancora restare alla sbarra per un reato che non c’è, è sempre più stupefacente. E indicatori delle smanie di certa magistratura.

E ancora più della viltà del Parlamento, dove una maggioranza politica decise di far processare Salvini per aver tenuto su una nave in mare qualche giorno i clandestini e poi si scopre che la Lamorgese – suo successore al Viminale – fece fare ai migranti una sosta più lunga. Dov’è la giustizia se si fanno rischiare quindici anni di galera a Matteo Salvini per sequestro di persona (roba da pazzi) mentre nulla accade – e giustamente – alla Lamorgese? Nessuno deve farsi un esame di coscienza? Un ministro che ha fatto rispettare la legge che non consente l’immigrazione clandestina e fraudolenta deve patire una pena carceraria? Ma dove sta più il diritto, la civiltà, la lealtà?

Giulia Bongiorno, che del ministro delle infrastrutte è legale – oltre che orgogliosa senatrice del suo partito – si prepara a denunciare i responsabili dell’occultamento delle prove contro le Ong che trafficavano i loro “clienti” con gli scafisti. Esistono video che lo provano, eppure i magistrati di varie procure pare se li siano tenuti con sé. Strano paese l’Italia, che giudica un ministro ma con giudici che non tengono conto di quanto emerge a sua discolpa. E la stampa “libera” stavolta non fa campagne, i giornaloni non danno voce all’indignazione per questo metodo, la giustizia continua ad andare a rotoli. L’auspicio è che il ministro Nordio si impegni sul serio a modificare le cose. Perché una farsa del genere è inaccettabile.

